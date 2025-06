Il nuovo Al-Hilal dell’ex nerazzurro Simone Inzaghi parte alla carica: mercato estivo a tema Serie A in arrivo

Al centro del caos panchine di Serie A, arriva la risoluzione per quella dell’Inter. Entra Cristian Chivu ed esce Simone Inzaghi. Il tecnico ormai ex nerazzurro lascia infatti dopo 4 intensissimi anni la grigia Milano per concedersi un po’ di sole arabo. La clamorosa sconfitta in finale di Champions League è stata soltanto una piccola goccia in un vaso che già straripava da tempo.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Inzaghi infatti le motivazioni per restare in nerazzurro erano finite e per il suo bene e per quello del club, la scelta migliore sarebbe stata inevitabilmente quella di andare via. E con l’annuncio ufficiale sui social del suo arrivo all’Al-Hilal, il tecnico piacentino è ora pronto a fare i suoi primi colpi di mercato, e perché no, a portare un po’ di Serie A in Arabia.

I due nomi di Serie A che piacciono al nuovo Al-Hilal di Inzaghi

Arrivato da pochissimo in Arabia e nonostante l’umore dettato dall’ultima prestazione in finale di Champions League, Simone Inzaghi inizia questa nuova avventura con l’entusiasmo giusto. Ha già la testa all’imminente mercato estivo e presenta i nomi che vorrebbe rinforzassero la sua nuova squadra, due su due provenienti dalla Serie A.

Si tratta proprio del francese Theo Hernández e del nigeriano Victor Osimhen. Oggi – venerdì 6 giugno – erano infatti previsti dei contatti con i giocatori in questione proprio per discutere delle trattative che potrebbero portarli in Arabia. Attualmente militanti al Milan (Hernández) e al Galatasaray (Osimhen, ma di proprietà del Napoli), i due giovani presenterebbero due situazioni ben diverse relative al loro trasferimento.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ infatti, per quanto riguarda Osimhen la questione è prettamente legata ad un fattore economico. Il Napoli continua a premere sul valore della clausola rescissoria pari a 75 milioni di euro, mentre il giocatore ha già rifiutato le due offerte (la prima da 26 milioni e la seconda di 30 milioni) presentate proprio dall’Al-Hilal.

Per Theo la questione è ben diversa. Il terzino francese infatti ha ricevuto anche una chiamata dall’Atletico Madrid e, a quanto pare, il suo desiderio sarebbe quello (momentaneamente) di continuare la carriera in Europa.