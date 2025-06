E’ stato sorteggiato oggi il calendario del campionato di Serie A 2025-26: esordio a Sassuolo per i campioni d’Italia di Conte, la nuova Inter di Chivu in casa col Toro di Baroni. Juventus col Parma e la Cremonese per il ritorno di Allegri.

Il calendario del campionato di Serie A 2025-2026 prende forma oggi, 6 giugno, con il sorteggio a Parma.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La sfida al Napoli campione d’Italia parte con la prima giornata in programma il 24 agosto 2025, l’ultima si gioca il 24 maggio 2026. Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta, così come tutte le altre squadre, sono pronte a scoprire il proprio percorso in campionato.

La prima giornata

Oltre a Sassuolo-Napoli, l’Inter comincerà in casa col Torino, mentre la Juventus affronterà il Parma.

Per il resto Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Como-Lazio, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lecce, Udinese-Verona e Atalanta-Pisa.