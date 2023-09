Inter, Zhang festeggia su Instagram: “Sempre” con due cuori nerazzurri

Due cuori, uno azzurro e uno nero, e una sola parola a celebrare il trionfo dell’Inter sul Milan nel derby: il presidente Steven Zhang, presente a San Siro come il suo omologo rossonero Gerry Cardinale, festeggia scrivendo “sempre” in una storia su Instagram. La sua Inter oggi ha dominato, scrivendo anche una nuova pagina della sua storia. Si tratta infatti del quinto derby vinto consecutivo, per di più tutti nello stesso anno solare. I nerazzurri hanno mostrato una continuità di risultati mai ottenuta fino ad oggi, e ora possono festeggiare il primo posto in classifica in solitaria.