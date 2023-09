Serie C 2023/24: vincono Carrarese e Lucchese contro Vis Pesaro e Recanatese

Il sabato della Serie C si è aperto con due successi, uno interno ed uno esterno rispettivamente della Cararrese contro il Vis Pesaro e della Lucchese contro la Recanatese. Le due squadre del Girone B di Lega Pro dimostrano ancora una volta, dunque, il loro eccezionale momento di forma, trovandosi in testa a braccetto alla classifica.

Si parte con Carrares- Vis Pesaro. Per gli uomini di Dal Canto, un successo vorrebbe dire vetta della classifica solitaria. Si parte a freno tirato anche grazie ad un atteggiamento propositivo della Vis Pesaro che sicuramente non ha sfigurato. Il primo tempo, infatti, si chiude con poche occasioni da ambedue le parti. per sbloccare la partita ci vuole un’autogol sfortunata di Zoia che significherà vantaggio momentaneo e risultato finale della partita con i carrarini che si prendono la testa solitaria della classifica. Immediatamente dopo la Carrarese a quota 7 punti troviamo la Lucchese che ha risposto alla capolista, infliggendo, in trasferta, un rotondo 1-3 alla Recanatese. Dopo 18 minuti è Gucher a mettere subito in chiaro la voglia della Lucchese di vincere e di continuare il momento magico. Rizzo-Pinna al 52esimo certifica il doppio vantaggio, ma Melchiorri dopo pochi minuti mette di nuovo la partita in dubbio. Match che viene chiuso definitivamente da Tumbarello al tramonto della partita.