Inter, Zazzaroni boccia il mercato: “Pavard pagato troppo, manca il cambio di Calhanoglu”

Dopo l’esordio in nerazzurro in Champions League, per Benjamin Pavard è arrivata la prima con la maglia dell’Inter anche in campionato contro l’Empoli. Il laterale ha messo insieme due prestazioni di spessore, risultando tra i più positivi della squadra. C’è però chi non è pienamente convinto del suo acquisto, come Ivan Zazzaroni. Durante la trasmissione televisiva Pressing infatti, il direttore del Corriere dello Sport ha commentato così il mercato estivo di Marotta e Ausilio: “L’Inter ha fatto quello che ha potuto, ha dovuto vendere per acquistare ma c’è chi non ha fatto proprio nulla. Poi ha preso Pavard per una cifra iperbolica, secondo me, rispetto a quello che vale. Mi piace poco, poco, poco. Inoltre Inzaghi non ha un cambio di Calhanoglu. Oggi non sono tanto i nerazzurri ad essere più forti, quanto le altre che sono più deboli“.