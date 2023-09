Chelsea: ancora niente gol e una pizzeria ironizza sui social

Il Chelsea esce sconfitto 1-0 dalla partita contro l’Aston Villa, scivolando così in quattordicesima posizione. I blues non collezionano una rete dal 25 agosto e su X, la famosa catena di pizzerie Domino’s Pizza ironizza sulla cosa, scrivendo ‘Abbiamo consegnato 852’609 pizze da quando il Chelsea ha segnato l’ultima volta’.

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal.

— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 24, 2023