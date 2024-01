Fiorentina, Italiano: “Sassuolo una squadra da rispettare, dobbiamo dare continuità ai risultati”

La Fiorentina incontrerà domani sera il Sassuolo e il tecnico viola Italiano commenta la partita: “Contro il Sassuolo dobbiamo cercare di dare continuità ai nostri risultati, sapendo che affrontiamo una squadra che va rispettata e che noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo nell’ultimo periodo, ovvero aiutarsi in entrambe le fasi e difendersi in maniera compatta. Sarà una partita tosta. Il Sassuolo secondo me è una squadra che, insieme a tante altre, nel girone di ritorno farà venir fuori il suo valore. E’ una squadra che in questo momento è un po’ in difficoltà ma che quando gioca in casa mette in crisi tutti, che è riuscita a battere formazioni importanti anche quest’anno e ha a disposizione giocatori forti, di grande talento, di grande qualità, soprattutto in avanti sono molto pericolosi e dunque dobbiamo affrontarla bene”.

Sul calendario della squadra: “Abbiamo un gennaio davvero ricco di impegni importantissimi, partite e banchi di prova davvero molto difficili e obiettivi stagionali che cercheremo di tenere vivi. Partiamo con la Coppa Italia, poi avremo la Supercoppa, tanti impegni in campionato fra cui quello imminente con il Sassuolo, la cosa positiva è che parliamo di tre competizioni. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare come stiamo facendo, non abbassare la guardia, continuare con questa attenzione, concentrazione e col lavoro settimanale che ci sta portando grandi risultati, non bisogna mollare. Il 2023 è stato un anno straordinario sotto tutti i punti di vista per quanto riguarda obiettivi raggiunti, punti e record. Non è semplice ripetersi ma ne siamo orgogliosi e siamo fieri di quello che siamo riusciti ad ottenere. Quest’anno non vorrei rivedere le due finali perse anche se le abbiamo affrontate bene e con grande spirito, per poco non siamo riusciti ad alzare un trofeo. Un peccato, ma rimane il fatto che abbiamo fatto un percorso straordinario raggiungendo due finali, cosa mai semplice. A ciò aggiungerei gli infortuni pesanti di Castrovilli e Dodo che ci privano di due giocatori importanti per tanto tempo”. Sul nuovo anno: “Vorrei avere questo spirito. Non chiedo regali ma di continuare con questa mentalità, di lavorare come stiamo facendo, di avere tutti un unico obiettivo, di sudare la maglia, uscire dal campo a testa alta, farsi rispettare da tutti i nostri avversari e cercare di ottenere il massimo. Vogliamo onorare tutte le competizioni a cui partecipiamo e arrivare più in fondo possibile“.