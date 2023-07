Inter, ufficiale: Radu al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto

Ionut Radu è ufficialmente un giocatore del Bournemouth. A renderlo noto è stato proprio il club inglese, che ha prelevato il portiere rumeno dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. Il 26enne si appresta dunque ad iniziare una nuova avventura in Premier League e potrebbe fare il suo esordio con le Cherries già in occasione dell’amichevole contro l’Atalanta, in programma sabato 29 luglio.