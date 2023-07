Ucraina, revocato divieto atleti di gareggiare in competizioni con russi: “Così possiamo qualificarci per Parigi”

Il ministero dello sport dell’Ucraina, così come riferito dal parlamentare Zhan Beleniuk, ha deciso di revocare il divieto per gli atleti ucraini gareggiare in competizioni in cui possono partecipare atleti di Russia e Bielorussia. Una decisione che viene presa per salvaguardare la partecipazione degli atleti ucraini alle gare che mettono in palio la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “I nostri atleti sono autorizzati a partecipare a competizioni internazionali, anche se vi prendono parte rappresentanti di Russia e Bielorussia come atleti neutrali. La condizione principale è che i rappresentanti della Federazione Russa e della Bielorussia non parlino dai loro Stati. Questo passaggio apre la strada ai nostri atleti per partecipare a competizioni internazionali e ottenere pass per Parigi 2024!”.