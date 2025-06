L’Inter ha ufficializzato l’ingaggio di Christian Chivu come nuovo allenatore nerazzurro: l’ex tecnico del Parma ha firmato un contratto biennale.

Mancava soltanto l’ufficialità, arrivata in questi minuti: Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha, infatti, tramite i suoi canali social, comunicato l’ingaggio dell’ex eroe del ‘Triplete’, nell’ultima stagione sulla panchina del Parma, che ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027, succedendo così a Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all’Al Hilal.

Il comunicato

“FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club nerazzurro”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito nerazzurro.

Il saluto del Parma in mattinata

In mattinata era arrivato l’addio ufficiale al Parma, che lo aveva salutato sui propri canali ufficiali: “Parma Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, in forma consensuale, con Cristian Chivu per la risoluzione del contratto. Il Club ringrazia Cristian per il lavoro svolto e per il raggiungimento dell’obiettivo sportivo, augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera”.