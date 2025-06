Il campione ex Juventus e Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ha annunciato che proseguirà la sua carriera con l’Al-Nassr e non parteciperà al Mondiale per club.

Dopo la vittoria in Nations League con il Portogallo, Cristiano Ronaldo ha riposto, nel corso della conferenza stampa post-partita, sul suo futuro. “Non cambierà nulla, resto all’Al-Nassr”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Il campione ex Juventus e Real Madrid, ha, così, chiarito che continuerà a giocare per la squadra araba, e, soprattutto, che, a differenza dell’eterno “rivale”, Leo Messi, non parteciperà al Mondiale per club al via il 16 giugno in Usa.

“Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club – ha precisato -, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò”.

Il possibile ritiro

Ronaldo, 40 anni compiuti da poco, ha anche parlare del suo ritiro: “Sono ovviamente più vicino alla fine della mia carriera quindi devo godermi ogni momento, ma se non mi faccio male gravemente, continuo a giocare”.