Juventus, domani allenamento con l’Alessandria

La Juventus riparte a Ferragosto, tre giorni dopo l’amichevole con l’Atalanta. A pochi giorni dall’inizio del campionato, che per i bianconeri avrà inizio il 20 agosto in casa contro l’Udinese, la preparazione si fa sempre più intensa. Gli allenamenti di oggi si sono concentrati su diverse esercitazioni tecniche, con una partitella in chiusura. Domani invece, la squadra si dedicherà ad un test congiunto con l’Alessandria.