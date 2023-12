Probabili formazioni Frosinone-Torino: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Torino, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte i ciociari che in trasferta vanno malissimo ma in casa sono scatenati, dall’altra i granata che fanno tantissima fatica nella fase offensiva e stanno vivendo un campionato abbastanza sottotono. Chi vincerà? Appuntamento domenica 10 dicembre alle ore 12.30, diretta su Dazn e Sky. Di seguito ecco le possibili scelte dei due allenatori, Eusebio Di Francesco e Ivan Juric.

FROSINONE – Infortunio per Reinier, Di Francesco se non lo recupera può pensare di proporre uno tra Gelli e Brescianini rinforzando così la linea mediana. Davanti Cheddira favorito su Cuni, Soulé e Ibrahimovic non si toccano.

TORINO – Zapata e Sanabria ancora davanti dal 1′, Pellegri pronto dalla panchina. Ricci al posto dello squalificato Linetty, Tameze trova posto ancora in difesa. Ballottaggio in porta, ma Milinkovic-Savic pronto a tornare tra i pali.

Le probabili formazioni di Frosinone-Torino

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Gelli, Bourabia, Barrenechea; Soulè, Ibrahimovic, Cheddira

Ballottaggi: Gelli 55% – Brescianini 45%

Indisponibili: Harroui, Lirola, Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Reinier,

Squalificati: –

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Ballottaggi: Linetty 55% – Ricci 45%

Indisponibili: Nguessan, Schuurs

Squalificati Linetty