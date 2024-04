Germania, Nagelsmann: “Tanti club su di me, non solo il Bayern”

Il ct della Germania, Julian Nagelsmann, ha di recente rinnovato il suo contratto con la Federcalcio tedesca fino al 2026, in vista di Euro 2024 e dei Mondiali 2026, e ne ha parlato in un’intervista a Magenta TV: “Ho deciso consapevolmente di unirmi alla DFB. Ho avuto conversazioni incredibilmente buone con tutti. Rudi Voeller (Direttore Tecnico, ndr) mi ha spesso difeso, ha lottato per me, spesso mi ha chiamato, mi ha scritto. Ho avuto la bella sensazione che tutti fossero completamente dalla mia parte”.

Nagelsmann, corteggiato negli ultimi mesi da tanti club, ha scelto di continuare con la nazionale tedesca, specificando che ritiene di aver fatto la scelta più giusta e stimolante: “Tutti lo volevano davvero e hanno cercato fin da subito di farmi prolungare il contratto, ancor prima degli ultimi due successi internazionali. Questo per me è stato un segnale importante. Tutti possono immaginare che in un club si possa guadagnare di più, ma non è questa la mia forza trainante. Se quello fosse stato il mio obiettivo principale, probabilmente sarei finito in un club”.

Il ct tedesco, successivamente, rivela che non solo il Bayern Monaco era sulle sue tracce: “Non c’erano solo il Bayern Monaco e la DFB, c’erano altri club. Ho sempre avuto un buon feeling con la DFB e sono sempre stati uno dei miei preferiti. Eppure è mio dovere chiarire altre cose, pensare a cosa è bene per me, per la famiglia, cosa è bene per i prossimi due anni”.