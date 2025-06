Il Mondiale per Club sarà una competizione del tutto nuova, tante le novità per le squadre e per gli arbitri protagonisti.

Mancano pochissimi giorni all’inizio del nuovo Mondiale per Club, che verrà inaugurato dalla sfida tra Al Ahly e l’Inter Miami. Sulla carta, Messi e compagni sono i favoriti per vincere la prima gara del torneo. Per la squadra di Miami si tratta di una sfida decisamente importante, perché le altre avversarie nel girone sono Porto e Palmeiras.

Le italiane, invece, scenderanno in campo dopo qualche giorno: l’Inter affronterà il Monterrey nel cuore della notte tra 17 e 18 giugno, la Juventus se la vedrà con l’Al-Alin ventiquattro ore dopo. Le formazioni di Chivu e Tudor, come tutte le altre, dovranno fare i conti che non le novità introdotte dalla FIFA.

FIFA, novità arbitrali e non solo: cosa cambia al Mondiale per Club

Come spiegato da Pierluigi Gollina, presidente del Comitato arbitrale della FIFA, al Mondiale per Club saranno introdotte diverse novità. Per prima cosa, l’Intelligenza Artificiale entrerà a supporto del rilevamento semi-automatico del fuorigioco: “Il sistema manderà una notifica audio istantanea all’assistente in caso di posizione irregolare in modo che questi possa alzare subito la bandierina“, ha spiegato Collina.

Inoltre, gli arbitri indosseranno delle body-cam, telecamere già sperimentate in Premier League e Bundesliga. Queste verrano posizionate ad altezza occhi. Non tutto verrà mostrato, le immagini saranno controllate. In più, durante le revisioni al monitor, le immagini saranno trasmesse sui maxischermi degli stadi: “Riteniamo che questa sia una buona occasione per offrire agli spettatori un’esperienza nuova, grazie a immagini riprese da un punto di vista diverso. Questo aiuterà le persone anche a comprendere meglio le decisioni” ha annunciato l’ex arbitro.

Le novità, però, non finiscono qui: meno tempo a disposizione per il portiere con il pallone in mano, rivisto il concetto di doppio tocco sul calcio di rigore – che verrà ripetuto se ritenuto accidentale – e infine le sostituzioni digitalizzate. Le squadre riceveranno un tablet che prenderà il posto dei documenti cartacei. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere una nuovissima esperienza di calcio.