Dopo gli avvenimenti che hanno destabilizzato l’ambiente, l’allenatore della Polonia ha deciso di rassegnare le dimissioni.

Negli ultimi giorni sono andate in scena diverse gare utili per qualificarsi ai prossimi Mondiali di calcio. Alcune nazionali hanno conquistato punti importantissimi, mettendo già un piede nella competizione. Altre, tuttavia, non hanno ottenuto i risultati sperati. Basti pensare alla Nazionale italiana.

Quello di Luciano Spalletti, però, non è stato l’unico esonero di questi giorni. Anche la Polonia, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Finlandia, si è separata con Michał Probierz. Ad essere precisi, è stato il tecnico a rassegnare le dimissioni dopo la sconfitta. Il motivo, però, non è solo la brutta prestazione offerta contro la Finlandia. Il tecnico, infatti, era già in bilico dopo aver ritirato la fascia da capotano dal braccio di Robert Lewandowski.

Lewandoski-Probierz, vince l’attaccante: il CT della Polonia si è dimesso

La sconfitta contro la Finlandia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perchè il tecnico polacco era già finito nella bufera. L’allenatore, infatti, ha deciso di levare la fascia da capitano a Lewandowski per darla a Piotr Zielinski: “Nessun rancore o risentimento. Gli ho tolto la fascia di capitano per il bene della squadra. Dopo aver parlato con molti giocatori e con lo staff tecnico, ho fatto un’analisi e ho deciso di cambiare capitano“, queste le sue parole.

L’attaccante del Barcellona, ferito nell’orgoglio, ha deciso di dire temporaneamente addio alla Nazionale: “Ho ricevuto una chiamata a sorpresa da Michał Probierz che mi diceva che mi avrebbe tolto la fascia. Non ero preparato. La conversazione non è durata nemmeno un minuto. Il mister ha tradito la mia fiducia. Ho l’impressione che l’allenatore abbia ceduto alle pressioni dei media e abbia violato i nostri accordi. La decisione di non essere incluso in questa squadra è stata presa di comune accordo“, ha dichiarato Lewandowski a WP Sportowe.

Alla fine, però, la sconfitta contro la Finlandia ha provocato una rivolta dei tifosi sui social e Probierz si è sentito costretto a dimettersi: “Sono giunto alla conclusione che, nella situazione attuale, la decisione migliore per il bene della nazionale sarebbe quella di dimettermi dall’incarico di allenatore. Svolgere questa funzione ha rappresentato la realizzazione dei miei sogni professionali e il più grande onore della mia vita“, questo il messaggio di addio.