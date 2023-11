Visita alla Nazionale Under 21 per Arrigo Sacchi, che si è recato a Cervia dove i ragazzi allenati da Carmine Nunziata stanno preparando la doppia trasferta per l’Europeo del 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini saranno in campo giovedì 16 a Serravalle contro San Marino e, poi, martedì 21 a Cork contro l’Irlanda, attualmente al comando del Gruppo A a punteggio pieno con tre vittorie su tre