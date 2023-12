Roma, idea Bonucci per la difesa. La protesta dei tifosi sui social: “Speravo de morì prima”

Subbuglio tra i tifosi della Roma per l’ipotesi di calciomercato che vorrebbe l’arrivo di Leonardo Bonucci in maglia giallorossa. L’emergenza difesa dei capitolini, confermata dallo stesso allenatore José Mourinho, è acuita dalla prolungata assenza di Smalling e le cose rischiano di peggiorare non appena N’Dicka partirà per la Coppa d’Africa. Ecco quindi che un rinforzo nel reparto arretrato serve, ma il nome di Bonucci non convice il tifo romanista sia per i noti e lunghi trascorsi alla Juventus sia per l’età e il rendimento non certo convincente messo in mostra dal 36enne all’Union Berlino.

Sui social così è ben presto scattata la rabbia e l’ironia dei commenti, visti anche i fotomontaggi che vedono già il giocatore con la maglia giallorossa. C’è chi cita il celebre striscione creato per il ritiro di Francesco Totti, quel “speravo de morì prima” che stavolta assume tutt’altro significato. Chi si propone in alternativa (“Me vesto e vengo a giocà io piuttosto”) e chi invece usa altri modi per affidarsi alla solita ironia romana (“Non me fate vede ste oscenità halloween è passato”). Quel che è certo è che in caso di completamento dell’operazione, ci sarà da divertirsi ulteriormente con i commenti dei tifosi giallorossi.