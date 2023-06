Inter, si continua a lavorare per Lukaku. Gazzetta: ipotesi prestito con obbligo a 30 milioni

Proseguono le trattative tra Inter e Chelsea per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku, che non rientra nei piani dei Blues e spinge per i nerazzurri. Servirà però una soluzione definitiva dato che il club londinese non è disposto ad un altro prestito ma mira a una cessione. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più plausibile è un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, che i nerazzurri avanzeranno a breve. Contestualmente, l’Inter chiederà a Big Rom di ridursi lo stipendio: gli 8,5 milioni guadagnati nell’ultima stagione sono infatti ritenuti eccessivi per le casse del club.