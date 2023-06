Riquelme incanta nella partita d’addio: dribbling e destro vincente. Bello anche l’abbraccio con Messi (VIDEO)

di Antonio Sepe 8

Presso la Bombonera di Buenos Aires, nella notte italiana è andata in scena la partita d’addio al calcio di Juan Roman Riquelme. Il talento argentino è stato accolto con un boato dal pubblico presenti sugli spalti, che ha onorato allo stesso modo Leo Messi, tra gli invitati alla gara. I due sono stati protagonisti inoltre di uno splendido abbraccio, il cui video è diventato virale. Per quanto riguarda la gara in sé, non poteva mancare un gol di Riquelme, che pur non essendo al meglio fisicamente ha dimostrato che il talento c’è ancora. Emblematica un’azione dell’argentino, che prima dribbla un difensore e poi batte il portiere con un preciso destro all’angolino. In alto e di seguito i video della serata.

L’ABBRACCIO TRA RIQUELME E MESSI

IL BOATO DELLA BOMBONERA PER RIQUELME