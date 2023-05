Probabili formazioni Fiorentina-Udinese: trentacinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 14 maggio al Franchi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Dopo ben tredici vittorie interne consecutive in campionato contro l’Udinese, la Fiorentina ha perso l’ultimo incrocio in casa contro i friulani (0-4, il 27 aprile 2022): l’ultima volta in cui non ha vinto in due partite casalinghe di fila contro questa avversaria risale al 2005 con due pareggi. Occhio al finale di gara: si sfidano le squadre che hanno guadagnato più punti (entrambe nove) con gol segnati negli ultimi 10 minuti di gioco in questa Serie A.

FIORENTINA – Cabral al centro del tridente con Gonzalez e Saponara ai lati. Amrabat a centrocampo. Milenkovic, squalificato nel turno precedente in Europa, si riprende il posto in difesa.

UDINESE – Nestorovski pronto in attacco, con Beto a rischio. Pereyra pront alle sue spalle. Ebosele e Udogie sulle corsie laterali. Becao, Bijol e Perez pronti in difesa.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara.

Ballottaggi: Saponara 60% – Sottil 40%, Quarta 55% – Igor 45%.

Indisponibili: Bonaventura, Sirigu.

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski

Ballottaggi: –

Indisponibili: Deulofeu, Ebosse, Pafundi, Success, Ehizibue, Beto (in dubbio)

Squalificati: –