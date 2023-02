Wta Linz 2023, Potapova domina Martic in finale: secondo titolo in carriera per la russa

Anastasia Potapova è la vincitrice del WTA 250 di Linz, il secondo titolo della sua giovane carriera dopo quello ottenuto lo scorso anno ad Istanbul. La russa classe 2001 di fatto in finale ha vinto il match più facile della settimana austriaca, battendo con un netto 6-3 6-1 Petra Martic. Nei quattro precedenti incontri invece era sempre stata costretta a ricorrere al terzo set, compreso un primo turno contro Lucia Bronzetti in cui si è trovata spesso vicina alla sconfitta. E invece da una possibile eliminazione al round d’esordio arriva un successo che le regala un best ranking di n°31 al mondo da domani.