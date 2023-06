Italia-Francia, programma e telecronisti Rai Europei Under 21 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Francia, match d’esordio degli azzurrini agli Europei Under 21 2023. Inizia il cammino dei ragazzi di Nicolato e la speranza è che possa portare fino in fondo, anche in ottica qualificazione alle Olimpiadi. Galletti avversari di alto livello, subito un impegno probante e si va a caccia di tre punti pesanti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 20.45 di giovedì 22 giugno.

Italia-Francia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Katia Serra.