Inter-Roma, Repubblica: Curva Nord distribuirà fischietti contro Lukaku, chi li usa rischia ammenda da 22 euro

Nonostante il divieto imposto, la Curva Nord sembra intenzionata a distribuire i 30.000 fischietti già in proprio possesso per accogliere Romelu Lukaku, passato alla Roma con un gesto ritenuto di alto tradimento dalla tifoseria nerazzurra. Secondo quanto riferisce Repubblica, in seguito allo stop deciso dalla Questura di Milano in applicazione dell’articolo 62 del regolamento Figc, così come richiesto dalla Roma, i tifosi avrebbero comunque stabilito di consegnare ai tifosi i fischietti. Va ricordato che chi li dovesse usare se la caverà con un’ammenda pari a 22 euro.