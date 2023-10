Parigi 2024, incubo terrorismo sulla Cerimonia d’apertura: si studiano piani alternativi

Ai Giochi di Parigi mancano ancora diversi mesi, ma con l’allarme terrorismo che torna prepotentemente a farsi sentire in Europa, la preoccupazione cresce per le prossime Olimpiadi. In particolare per la cerimonia di apertura, che dovrebbe vedere le delegazioni sfilare per 6 chilometri su imbarcazioni che navigheranno per 3 ore lungo la Senna davanti a centinaia di migliaia di spettatori. In Francia in molti iniziano a chiedere a gran voce lo sviluppo di qualche piano alternativo: qualcuno pensa ad un formato ridotto oppure a limitazioni del pubblico. Altri addirittura ad un trasloco allo Stade de France, con la cerimonia che si terrebbe all’interno di uno stadio un po’ come da tradizione dei Giochi. Oggi per la prima volta, scrive Le Parisien, si parla di riunioni fra i dirigenti per discutere piani alternativi.