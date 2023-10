Sprint Race GP Thailandia 2023, Bagnaia: “Mi sono trovato bloccato in prima curva, nel complesso la velocità c’è”

“La partenza è stata buona in termini di numeri ma fa frizione ha staccato dopo rispetto al normale. È stato un problema di reattività. Se non parti bene è tosta nella MotoGP di oggi: mi sono ritrovato imbottigliato alla prima curva”. Queste le parole di Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky Sport, al termine della Sprint Race del GP di Thailandia, chiusa al settimo posto. “Con Zarco ho perso molto tempo al primo giro. Anche dopo 2 o 3 giri ho perso una vita, mentre ero in mezzo alla lotta tra Zarco e Alex Marquez. In ogni caso il grip era buono ed è tutto il weekend che andiamo forte e riesco a spingere anche con le gomme usate. In gara al terzo settore mi vedevo molto forte; la differenza la fa l’usare bene la gomma dietro in uscita. Oggi ho perso molto nel settore due. Stando dietro in gara ho capito molte cose. Domani con la gomma dura mi troverò sicuramente meglio”, chiude Pecco.