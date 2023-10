Inter-Roma, Inzaghi in silenzio: niente conferenza e niente intervista a Inter Tv

Simone Inzaghi in silenzio. Nessuna parola alla vigilia di Inter-Roma, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. L’allenatore piacentino non vuole prestare il fianco ad una partita che è già carica di polemiche e strumentalizzazioni: il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku che verrà accolto da almeno trentamila fischietti e da un rumore assordante di chi non ha ancora accettato il tradimento della scorsa estate. In più le parole di José Mourinho, quelle del general manager giallorosso Tiago Pinto e una situazione che rischia di degenerare, anche dialetticamente, a poche ore dalla partita. Per questo motivo Inzaghi vuole lasciare i suoi ragazzi tranquilli, è Inter-Roma non Inter-Lukaku. Alla vigilia della partita, sabato, Inzaghi non terrà nessuna conferenza stampa e non parlerà neanche alla tv ufficiale del club. Bocche cucite. In testa c’è solo Inter-Roma, partita importante per i piani altissimi della classifica di Serie A. Con buona pace di Lukaku.