Italia-Macedonia, già venduti 20.000 biglietti per la sfida dell’Olimpico

L’Italia si prepara a fare il suo ritorno allo Stadio Olimpico, quando venerdì 17 novembre sfiderà la Macedonia del Nord. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali verso gli Europei del 2024 e il pubblico risponde presente. Nella prima settimana di vendita dei biglietti la risposta del pubblico romano è stata eccezionale, con circa 20.000 biglietti già venduti complici i prezzi popolari (tagliandi a partire da 14 euro) e le diverse promozioni messe in atto dalla Figc. Terminati i biglietti di Tribuna Tevere Parterre destinati alla Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari.