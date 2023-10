Caso scommesse, Abodi: “Mi auguro Tonali abbia capito il danno che ha procurato a se stesso e al sistema”

“Intanto mi auguro che abbia capito il danno che ha procurato a se stesso e al sistema. Poi gli strumenti con cui si è arrivati a quella decisione non possono essere giudicati da me, c’è una giustizia sportiva autonoma che rispetto, mi auguro che si faccia chiarezza senza ipocrisie e senza omertà”. Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, parla dell’accordo tra Sandro Tonali e la Procura federale relativo al caso scommesse. Riguardo alla Carta dei doveri, ha aggiunto: “Ho un’idea che non è frutto solo del mio lavoro, ma che devo condividere. Vedrete però che entro la fine dell’anno ci sarà”.