Salto con gli sci, Lillehammer 2023: Opseth vince dal trampolino HS140, a Pinkelnig la sfera di cristallo

Silje Opseth torna alla vittoria in Coppa del Mondo di salto con gli sci. Lo fa nella prima gara a Lillehammer, in Norvegia, sede della penultima fatica stagionale. Dal trampolino HS140 la padrona di casa vince la quinta gara in carriera, soprattutto grazie a un secondo salto che le consente di recuperare terreno e di sbaragliare la concorrenza, portandosi avanti di 0.6 punti rispetto alla seconda di oggi, la tedesca Selina Freitag, mentre al terzo posto si piazza la slovena Ema Klinec.

Con l’undicesimo posto ottenuto oggi, Eva Pinkelnig conquista matematicamente la sfera di cristallo, visto che i 212 punti di vantaggio su chi insegue non si potranno colmare nelle ultime due gare che ne mettono in palio 200. Capitolo italiane: brutta performance per le sorella Malsiner, con Lara che non si è nemmeno qualificata per la gara finale fermandosi nelle eliminatorie, mentre Jessica è arrivata al quarantesimo e ultimo posto.