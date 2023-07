Inter, parla Sommer: “Se ne parla da giorni, vediamo cosa succede”

Yann Sommer è da diverse settimane accostato all’Inter, alla ricerca del sostituto di Onana. L’estremo difensore svizzero del Bayern Monaco, intanto, ha difeso la porta dei bavaresi per tutti i 90 minuti nell’amichevole contro i giapponesi del Kawasaki Frontale. Interrogato sul suo futuro in nerazzurro, Sommer però non si è sbilanciato. “Se ne parla ormai da qualche giorno, vediamo cosa succede”, le sue dichiarazioni rilasciate a “Sport1”, ribadendo di aver “un ottimo rapporti con tutti” al Bayern Monaco.