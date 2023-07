Amichevole estiva 2023, l’Empoli batte 2-1 il Lille: a segno Piccoli e Caputo

Altra vittoria per l’Empoli, che nell’amichevole estiva del precampionato 2023 sconfigge 2-1 il Lille di Fonseca. A decidere il match nel ritiro austriaco sono le reti di Piccoli su rigore e Caputo, vanificando il momentaneo pareggio di Cabella. Ottime indicazioni per Zanetti, la cui squadra esce vittoriosa da una sfida molto complicata e contro avversari ben più quotati. Da segnalare il debutto di Caprile, mentre non ha giocato per infortunio Baldanzi.

IL TABELLINO

CRONACA – Pronti, partenza, via ed Empoli subito in vantaggio. Dopo appena 40 secondi Henderson si procura infatti un calcio di rigore, che Piccoli trasforma con freddezza. Il Lille però non resta a guarda e si butta immediatamente all’attacco alla ricerca del pari. Il copione del primo tempo è proprio questo, ovvero la squadra di Fonseca che fa la partita e cerca di impensierire la retroguardia avversaria, mentre l’Empoli bada perlopiù a difendersi. Al termine dei primi 45 minuti, è il club toscano ad avere ragione: le offensive del Lille non vanno infatti a buon fine e i ragazzi di Zanetti difendono il vantaggio senza particolari difficoltà.

Nella ripresa, tuttavia, il gol del pareggio il Lille lo trova, al 61′ con Cabella, servito da Baleba e bravo a battere Caprile. Dopo un quarto d’ora, però, ecco che cambia nuovamente il punteggio a Kufstein. Caputo approfitta infatti di un clamoroso errore in uscita dei francesi e con un preciso pallonetto batte il portiere avversario, depositando in rete il 2-1. I toscani sfiorano il tris con Ekong, a cui il palo nega la gioia del gol, ma giocano con il cronometro e non corrono grossi rischi, mettendo così le mani sulla vittoria. Finisce 2-1.