Wta Amburgo 2023: primo titolo in carriera per Rus, sconfitta in finale Noha Akugue

Arantxa Rus sconfigge in due set la beniamina di casa Noma Noha Akugue e si laurea campionessa del WTA 250 di Amburgo 2023. Primo titolo in carriera per la giocatrice olandese, che finalmente si sblocca anche a livello Wta dopo aver vinto la bellezza di 34 tornei minori (dai $10k ai $125k).

MONTEPREMI

6-0 7-6(3) il punteggio della finale, durata 1h47′ e – come suggerisce il punteggio – a due facce. La giocatrice tedesca ha infatti accusato la tensione della prima finale in carriera ed ha perso rapidamente il primo set, non riuscendo a conquistare neppure un gioco. Nella seconda frazione ha invece fatto partita alla pari con l’avversaria, riuscendo a trascinarla al tie-break. Poco male per Rus, che dopo aver mancato due match point sul 5-4 ha prevalso poco dopo al tie-break per 7 punti a 3. Grazie a questo trionfo, Rus ritocca il proprio best ranking e a partire da lunedì prossimo sarà numero 42 del mondo.