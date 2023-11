Inter, parla la moglie di Inzaghi: “Ci siamo ambientati subito, sempre uniti nelle difficoltà”

La moglie di Simone Inzaghi, Gaia Lucariello, ha raccontato a Chi la quotidianità in casa Inzaghi: “Ci siamo ambientati subito senza problemi. Nostro figlio Lorenzo gioca già a calcio, è un attaccante e tifa Inter come Simone (Inzaghi ndr). Ci sono state ovviamente delle difficoltà con mio marito, non è facile da sostenere emotivamente, ma siamo rimasti sempre uniti di fronte ai problemi. Dopo 14 anni insieme ci capiamo al volo, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte”.