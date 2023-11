Spezia: ufficiale: esonerato Massimiliano Alvini

1 vittoria, 7 pareggi, 5 sconfitte e 10 punti in classifica in 13 giornate del campionato cadetto, che valgono momentaneamente il terzultimo posto in classifica e la zona retrocessione, sono il bottino conquistato da Massimiliano Alvini e i suoi ragazzi che ha indotto lo Spezia ad esonerare l’allenatore Toscano.

Di seguito, la nota ufficiale della società ligure: “Spezia Calcio comunica di aver sollevato Massimiliano Alvini dall’incarico di Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali“.