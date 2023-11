Italia-Macedonia del Nord: la spinta dell’Olimpico, 47.000 biglietti venduti

Per la partita Italia-Macedonia del Nord, in programma allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 17 novembre alle ore 20:45, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, sono stati venduti già 47 mila biglietti. Il pre-partita sarà caratterizzato da vari eventi in avvicinamento al match. Si parte alle 19:45 con ‘Vivo Azzurri Live’ condotto da Pierluigi Pardo da bordo campo assieme alle legend azzurre, mentre alle 20:40 sarà la volta di ‘Casa Azzurri Live’ condotto dagli Autogol in compagnia di influencer e personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

In occasione della partita, la FIGC ha invitato una ventina di non vedenti che avranno a disposizione dispositivi audio personalizzati (ADC) per seguire la partita. Questa novità è già stata introdotta in alcuni stadi italiani e sarà introdotta in ogni campo in cui giocherà una partita della Nazionale a partire da Marzo 2024. Infine nella giornata di domani, verso le 17:30, una delegazione della Nazionale italiana guidata dal presidente Gravina e che include il CT Luciano Spalletti, il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon e Francesco Totti, invitato dal CT, farà visita ai bambini dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.