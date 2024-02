Inter, ospite speciale ad Appiano Gentile: il ct Spalletti assiste all’allenamento

Luciano Spalletti ospite speciale dell’Inter ad Appiano Gentile. Il ct della Nazionale, come ha riferito la Gazzetta dello Sport, ha assistito in prima persona all’allenamento odierno dei nerazzurri, parlando con il tecnico Inzaghi e salutando diversi giocatori che fanno parte del gruppo della Nazionale: è stata l’occasione per fare gli auguri a Barella, che oggi ha festeggiato 27 anni, e per monitorare anche Acerbi, Bastoni, Dimarco e Darmian, mentre non ha preso parte alla seduta di oggi l’azzurro infortunato Frattesi.