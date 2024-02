Juventus, Chiesa regolarmente in gruppo. Ancora lavoro differenziato per Vlahovic

Alla Continassa prosegue la preparazione della Juventus in vista del posticipo di lunedì prossimo contro l’Udinese. Davanti al pubblico dello ‘Stadium’ i bianconeri proveranno a tornare al successo dopo il ko contro l’Inter a San Siro. Buone notizie per quanto riguarda Federico Chiesa, che si è allenato regolarmente in gruppo. Seduta differenziata invece per Dusan Vlahovic, che continua a rimanere in dubbio per la sfida contro i friulani. Vedremo se l’attaccate serbo tornerà ad allenarsi con i compagni giovedì, quando è previsto un allenamento mattutino.