Inter-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Inzaghi (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 41

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato il big match contro il Napoli in conferenza stampa: “Non vediamo l’ora di ripartire, abbiamo grande voglia di scendere in campo. La partita dell’anno scorso fu emozionante, ci diede grande slancio. Se è un dentro o fuori? Si tratta di una gara importantissima, la tensione sarà più dalla nostra parte, ma è bello disputare partite del genere. Credo allo Scudetto, ci sono tanti punti in palio e c’è voglia di accorciare il terreno. Il Napoli in questo momento è la miglior squadra d’Europa, merita i complimenti”. Di seguito il video integrale della conferenza.

VIDEO