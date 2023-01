Cremonese-Juventus oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv e streaming Cremonese-Juventus, sfida valida per la sedicesima giornata della Serie A 2022/2023. I bianconeri vogliono lasciarsi alle spalle i problemi societari e riprendere da dove avevano lasciato, ovvero da sei vittorie di fila. La Cremonese invece cerca il primo di successo stagionale, per allontanarsi dal fondo della classifica e regalare un sorriso ai propri tifosi. Chi avrà la meglio? Per scoprirlo, l’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:30 di oggi, mercoledì 4 gennaio. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo del canale Zona Dazn (214), previa attivazione della relativa offerta.