Inter-Napoli, Spalletti: “Siamo stati lenti, qualcuno ha reso sotto il proprio livello”

“Non siamo riusciti a far girare il pallone con qualità, come facciamo di solito. Abbiamo faticato a superare le due mezzali. Noi possiamo fare di più sotto l’aspetto della qualità. Se facciamo girare la palla troppo lentamente non riusciamo a creare disordine nella loro linea difensiva. Loro ti danno campo: si arriva a centrocampo ma poi lì bisogna giocare con più qualità. Qualcuno ha reso al di sotto del livello abituale“. Così Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn commenta la sconfitta, la prima stagionale, del suo Napoli sul campo dell’Inter, nel big match che ha aperto il 2023 di Serie A. Il tecnico dei partenopei, parlando della lotta Scudetto, ha poi aggiunto: “Questa sconfitta si gestisce allenandosi ancora meglio e questo dipende anche da me, perché per quello visto stasera il livello è stato più basso delle nostre possibilità. Dobbiamo ritrovare la nostra forma migliore, poi si gioca le partite e si vede cosa si riesce a produrre”.