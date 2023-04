Inter-Monza, Palladino: “A San Siro per fare la partita e sfruttare i loro punti deboli”

“Con l’Inter vogliamo fare la partita. Meno punti, ma rispetto a prima stiamo giocando anche meglio e la squadra lo percepisce. Rispetto ai risultati, non voglio parlare di sfortuna, semmai di qualche errore individuale di troppo. E in Serie A li paghi. Le prestazioni sono in crescita, ma lo è anche la maturità di squadra. Il nostro baricentro con l’Inter sarà quello di una squadra che vuole fare la partita e dovremo sfruttare i punti deboli che ogni squadra ha”. Lo ha detto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, prima della sfida contro l’Inter: “Mi piacerebbe regalare dei punti ad Adriano Galliani, nella sua ex casa. Con Galliani ci confrontiamo ogni giorno, sia sulle tematiche di calcio sia su quelle di extra-calcio. E lo ringrazierò sempre per quanto mi ha insegnato”.

E ancora: “L’Inter è una squadra temibile, con tante scelte, hanno speso tanto, ma la partita vinta in Champions gli ha dato morale: ci aspettiamo una squadra molto agguerrita. La gara di domani ha molte analogie con quella dell’andata. Noi siamo capaci di recuperare: ho una squadra che non vuole mai perdere. Siamo consapevoli di giocare contro una grande squadra, in uno stadio meraviglioso, mi piacerebbe festeggiare la salvezza a Milano. Sotto l’aspetto tattico siamo partiti guardinghi, nell’andata, e ciò ci ha fatto soffrire. Giocare con l’Inter non è mai facile, dobbiamo giocare con leggerezza, giocarcela, provando a metterli in difficoltà”.