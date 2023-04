Pietrangeli: “Momento bellissimo per il tennis italiano. Il derby? Scommetto su Musetti”

Regala emozioni a non finire il tennis italiano, con Sinner e Musetti che venerdì pomeriggio si sfideranno nei quarti del Masters 1000 di Montecarlo. Successi che non possono lasciare indifferente anche un’icona del nostro sport come Nicola Pietrangeli: “Finalmente, dopo qualche anno di buio, oggi abbiamo non solo dei giocatori che fanno paura, ma una squadra che fa paura. Sono giocatori giovanissimi, il presidente della Federazione cammina sulle nuvole. E’ un momento bellissimo per il tennis italiano’‘, afferma a ‘Notizie.com’. Sulla partita di oggi, ha un favorito: “Ho fatto una scommessa con il presidente Binaghi. Lui dice che vincerà Sinner e probabilmente sarà così, ma io scommetto ancora su Musetti. Non è il più forte, ma è sicuramente quello che gioca meglio. Sinner – spiega Pietrangeli – è più completo, ma Musetti gioca un tennis che preferisco. Poi mi sta simpatico, perché gioca con una mano sola. Insomma… io punto su di lui”.