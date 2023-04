F1, Domenicali: “Ogni GP deve essere una nuova esperienza. Alonso? Un modello per tutti”

Tra le tematiche più interessanti di questo inizio di stagione di F1 c’è senza dubbio il ritorno ad alti livelli di Fernando Alonso con la sua nuova Aston Martin. Ne è compiaciuto anche Stefano Domenicali, presidente del circus: “Il ritorno di Alonso è una cosa fantastica per lui, per la F1 e per tutti gli altri. È un modello, un riferimento per tutti. Mostra cosa puoi ottenere quando non ti arrendi mai e dai il massimo”, ha affermato al quotidiano Welt.

La F1 è stata certamente interessata da notevoli cambiamenti negli ultimi anni e degli altri potrebbero essere all’orizzonte. ”Vogliamo rendere ogni Gran Premio diverso dai precedenti e dai successivi. Ognuno di essi deve essere un’esperienza nuova. Non solo per quello che succede in pista, ma anche per quello che succede fuori dalla pista. E’ molto importante”, ha ribadito Domenicali.