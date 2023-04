Inter-Monza, Inzaghi: “Grande delusione, ma non è vero che stiamo snobbando il campionato”

“Non è vero che in campionato non ci sono motivazioni. La squadra ha fatto un buon primo tempo, in cui meritavamo il vantaggio. Nel secondo ci siamo innervositi, abbiamo perso le distanze subendo qualche ripartenza del Monza. Una partita che è la fotocopia di quelle con Fiorentina e Salernitana. Siamo molto delusi e arrabbiati, perchè non va bene andare avanti così in campionato. E’ un risultato negativo che rallenta il nostro percorso”. Così un deluso Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, commenta a Sky Sport la sconfitta contro il Monza in campionato. “Le statistiche in campionato sono superiori a quelle della Champions, ma i risultati non ci stanno dando ragione. C’è grande delusione, ma evidentemente non basta. Bisogna fare qualcosa in più perchè la squadra sa che dobbiamo tornare a fare punti”, ha aggiunto.

Ancora sulle difficoltà in attacco, Inzaghi ha detto: “Dal 2023 i nostri attaccanti non sono ai loro livelli, stiamo concretizzando meno ma la squadra crea e propone. Dobbiamo avere tutti più determinazione”. Per quanto riguarda la rincorsa in campionato, il tecnico nerazzurro ha ricordato che “ci sono ancora tanti punti, abbiamo tutte le carte in regola per andare in Champions. Dobbiamo essere preoccupati, dobbiamo lavorare ma anche stasera il risultato non rispecchia l’andamento della gara”. Infine sul ritorno in Champions contro il Benfica. “Abbiamo una partita per arrivare in semifinale, abbiamo due gol di vantaggio ma dovremo fare del nostro meglio perchè loro sono una squadra che crea sempre tanto. Siamo ad un passo dalle semifinali, per quanto riguarda la formazione giocando ogni tre giorni l’imprevisto è sempre dietro l’angolo”, ha concluso Inzaghi.