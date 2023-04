Ufc, Max Holloway vs Arnold Allen stanotte in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 34

Un’altra notte Ufc in vista con il ritorno di Max Holloway e il tentativo di scalata di Arnold Allen. Questo il main event della nottata di Mma al T-Mobile Center di Kansas City. Il match tra il numero 2 e il numero 4 dei pesi piuma è il main event di una card che inizierà alle 02:30 della notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile. Per l’incontro principale bisognerà aspettare le 04:30 (circa). Dopo la sconfitta con Volkanovski, Holloway ha bisogno di una vittoria per non scivolare giù nel ranking. Di fronte però c’è un fighter in ascesa come Allen, capace di collezionare dodici vittorie consecutive. Si parte con la sfida tra Clay Guida e Rafa Garcia, poi Pedro Munhoz contro Chris Gutierrez e Ion Cutelaba contro Tanner Boser. Infine Dustin Jacoby e Azamat Murzakanov ed Edson Barboza contro Billy Quarantillo. L’evento potrà essere seguito su Dazn, con la telecronaca di Alex Dandi e Alessio Di Chirico.

Programma, orario e tv Ufc Holloway vs Arnold Allen

Dalle 02:30, Clay Guida vs. Rafa Garcia (pesi leggeri)

A seguire, Pedro Munhoz vs. Chris Gutierrez (pesi gallo)

A seguire, Ion Cutelaba vs. Tanner Boser (pesi mediomassimi)

A seguire, Dustin Jacoby vs. Azamat Murzakanov (pesi mediomassimi)

A seguire, Edson Barboza vs. Billy Quarantillo (pesi piuma)

Intorno alle 04:30 (orario italiano), Max Holloway vs. Arnold Allen (pesi piuma)