Liga 2022/2023: il Real Madrid archivia la pratica Cadice, decidono Nacho e Asensio

Tre partite in sette giorni? Nessun problema. Dopo aver battuto il Chelsea all’andata dei quarti di Champions, il Real Madrid sconfigge per 2-0 anche il Cadice nel match della ventinovesima giornata di Liga 2022/2023. Match più complicato del previsto per i blancos, che non riescono a schiodarsi dallo 0-0 per oltre un’ora di gioco. La gara si sblocca solo al 72′ con Nacho, mentre quattro minuti dopo arriva il raddoppio di Asensio. Il Real Madrid si porta a -10 dal Barcellona, che però ha una partita in meno, e tiene a debita distanza l’Atletico Madrid.

