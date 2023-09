Inter-Milan, attese più di 75mila persone. Tante celebrità ed ex calciatori in Sala Hospitality

Mancano poco più di 24 ore al derby in scena a San Siro tra Inter e Milan, con circa 75 mila spettatori attesi per la prima stracittadina della stagione. Non mancheranno volti noti e meno noti dello spettacolo e dello sport per assistere a questo big match in programma alle ore 18:00. Sala hospitaly dedicata alle celebrità – si legge su Tuttosport -, in cui saranno presenti creator quali Alessia Lanza e Ignazio Moser, il modello Madior Fall, l’attore Simone Susinna e anche il comico Luca Ravenna, quest’ultimo tifosissimo nerazzurro. Anche tanti ex delle due squadre, da Fabio Galante ad Andrea Ranocchia, passando per Alessandro Altobelli, Francesco Colonnese, Nicola Berti ed Evaristo Beccalossi.