F1 GP Singapore 2023, risultati e classifica FP2: ancora doppietta Ferrari. Sainz precede Leclerc

Le Ferrari si confermano al comando anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023. A far registrare il miglior crono in 1.32.120 è lo spagnolo Carlos Sainz, che prosegue sulle ali dell’entusiasmo dopo il suo primo podio stagionale a Monza, precedendo ancora una volta il compagno di squadra Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Ottima prova anche per l’Aston Martin di Fernando Alonso che si piazza in quarta posizione davanti a Lewis Hamilton ed entrambi fanno segnare un bel passo gara. In ombra le due Red Bull di Sergio Perez e del due volte campione del mondo Max Verstappen, che chiudono rispettivamente all’ottavo e al nono posto. Ecco i risultati e la classifica della seconda sessione di prove libere andata in scena a Singapore.

RISULTATI FP2 GP SINGAPORE 2023