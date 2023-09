Inter-Milan: rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 3

Rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi. Alla vigilia di Inter-Milan, derby valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, l’allenatore nerazzurro ha parlato lanciando anche messaggi importanti. Sia sulla questione favoriti per vincere lo Scudetto, ma anche sull’importanza della rosa e sullo scegliere i giocatori di volta in volta. In alto il video della conferenza integrale.